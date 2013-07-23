محطة كهرباء في أبوظبي تسعر سندات يوم الخميس

دبي 23 يوليو تموز (رويترز) - قالت بنوك مرتبة لإصدار سندات إن محطة الشويحات 2 للكهرباء والمياه في أبوظبي تعتزم تسعير سندات بقيمة تصل إلى 825 مليون دولار يوم الخميس.

ومحطة الشويحات 2 مملوكة بنسبة 54 بالمئة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة). وتحدد السعر الاسترشادي الأولي للسندات التي ستستحق عام 2036 في حدود 6.25 بالمئة.

ويمكن للمؤسسات الأمريكية الاستثمار في الصفقة وستصدر السندات من شركة رويس للطاقة.

وعقدت الشركة الشهر الماضي سلسلة لقاءات مع المستثمرين تمهيدا للإصدار في ظل تذبذب شديد في أسواق الدخل الثابت العالمية.

ويشارك في ترتيب الصفقة بي.إن.بي باريبا وسيتي جروب واتش.اس.بي.سي هولدنجز وميتسوبيشي يو.إف.جيه سيكيوريتيز وبنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد.