ماجد الفطيم الإماراتية تعتزم بيع سندات هجين عند انتعاش الأسواق

دبي 25 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة ماجد الفطيم الإماراتية المتخصصة في بناء مراكز التسوق اليوم الخميس إنها مازالت تعتزم إصدار سندات هجين تساعدها على تمويل شرائها حصة مجموعة كارفور الفرنسية لمتاجر البيع بالتجزئة في مشروع مشترك مؤخرا.

وأجلت ماجد الفطيم - ومقرها دبي - خططها لجمع ما لا يقل عن 500 مليون دولار من السندات الهجين في يونيو حزيران بسبب تقلبات السوق.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة إياد ملص في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني يعلن أرباح الشركة في النصف الأول إن ظروف السوق في الأسابيع القليلة الماضية كانت مضطربة وإن الشركة تنتظر فرصة مناسبة لهذا الإصدار.

وأضاف أنه ليس هناك أي تغيير في نية الشركة إصدار السندات الهجين.

وفوضت الشركة عددا من البنوك للمساهمة في تمويل عملية الاستحواذ على حصة كارفور في مشروع مشترك والبالغة 25 بالمئة بقيمة 683 مليون دولار عبر إصدار سندات هجين تجمع بين خصائص أدوات الدين والأسهم.

ومن شأن تمويل عملية استحواذ عبر إصدار سندات هجين أن تكون أول صفقة نوعها في المنطقة.