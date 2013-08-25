مذكرة:اتش.اس.بي.سي تعين رئيسا لاسواق الدين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا

من دينش ناير

دبي 25 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت مذكرة داخلية لبنك اتش.اس.بي.سي هولدنجز أكبر مرتب لإصدارات السندات في منطقة الخليج تعيين مصطفى عزيز عطا لإدارة انشطة اسواق الدين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وانضم عطا للبنك في عام 2004 ويشغل حاليا مدير قسم اسواق المال العالمية.

واعاد البنك البريطاني تنظيم انشطته المصرفية الاستثمارية العالمية في يوليو تموز ليفصل بين المسؤولية عن المنتجات وتغطية العملاء في محاولة لتعزيز النمو.

كما عين البنك محمد التويجري رئيسا تنفيذيا للشرق الأوسط وشمال افريقيا خلفا لسايمون كوبر الذي عين رئيسا للذراع المصرفية التجارية للبنك.

وسيظل محمد داود رئيس انشطة تمويل الصكوك العالمية ومقرها دبي مسؤولا عن انشطة تمويل الصكوك في المنطقة والتي تضطلع بصفة اساسية بترتيب مبيعات الصكوك لصالح عملاء.

واحتل اتش.اس.بي.سي الصدارة في عمليات ترتيب الدين في الشرق الاوسط في النصف الأول من العام وساهم في جمع 4.12 مليار دولار من خلال 17 صفقة حسب بيانات تومسون رويترز.