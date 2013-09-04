السوق الحرة-دبي تختار بنوكا لترتيب قرض بقيمة 750 مليون دولار

دبي 4 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت السوق الحرة-دبي اليوم الأربعاء إنها اختارت ثلاثة بنوك لترتيب قرض قيمته 750 مليون دولار لتمويل توسع الشركة في ثاني أكثر مطارات العالم ازدحاما وتحسين هيكل رأس المال.

ويأتي ذلك بعد مفاوضات استمرت ثلاثة أشهر لتخفيض سعر الفائدة على قرض حجمه 1.75 مليار دولار حصلت عليه في 2012.

وقال بيان اليوم إن القرض الجديد المقوم بالدولار سيسعر عند 225 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) وهو في نطاق 25 نقطة أساس من السعر المعدل للشريحة الدولارية للقرض السابق.

ولم يحدد البيان أجل القرض الذي يرتبه بنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني وستاندرد تشارترد.

وجرت هيكلة القرض بحيث تشارك البنوك إما بشريحة تقليدية أو أخرى تتوافق مع الشريعة الإسلامية على أن تسدد للبنوك نسبة ربح متفق عليها بدلا من دفع فائدة.