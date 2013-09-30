إمارة رأس الخيمة تفوض بنوكا لترتيب لقاءات مع مستثمرين لإصدار صكوك

دبي 30 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت بنوك اليوم الإثنين إن حكومة إمارة رأس الخيمة اختارت خمسة بنوك لترتيب سلسلة لقاءات مع مستثمري الدخل الثابت قبل إصدار صكوك محتمل.

وقالت وثيقة من البنوك المرتبة إن الحكومة ستنظم عبر مكتب الاستثمار والتنمية التابع لها عروضا ترويجية تبدأ الأربعاء تمهيدا لإصدار صكوك بالدولار حسب ظروف السوق.