مصرف الهلال الإماراتي يطلق صكوكا قيمتها 500 مليون دولار

دبي أول أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت وثيقة لمرتبي إصدار سندات لمصرف الهلال اليوم الثلاثاء إن البنك المملوك لحكومة أبوظبي أطلق أول إصدار صكوك له عند مستوى أقل من السعر الاسترشادي مما يشير إلى طلب جيد.

وقالت الوثيقة إن سعر الإصدار البالغة قيمته 500 مليون دولار تحدد عند 170 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة. كان السعر الاسترشادي الذي أعلن يوم الأحد 190 نقطة أساس.

وقال المرتبون أمس الاثنين قبل انتهاء العروض الترويجية إن تعهدات المستثمرين بلغت 2.75 مليار دولار.