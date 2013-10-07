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مرتبون: رأس الخيمة تصدر صكوكا لأجل 5 سنوات

Mon Oct 7, 2013 10:23am GMT
 
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دبي 7 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تسعر إمارة رأس الخيمة صكوكا لأجل خمس سنوات غدا الثلاثاء وذلك بناء على أوضاع السوق بعد أن أعلنت السعر الاسترشادي الأولي للطرح.

وبحسب وثيقة من مرتبي العملية لم يتحدد بعد حجم الصكوك التي ستصدر بالدولار لكن السعر الاسترشادي الأولي يزيد 200 نقطة أساس على متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وتستكمل رأس الخيمة من خلال مكتب الاستثمار والتطوير التابع لها اجتماعات مع المستثمرين اليوم الاثنين في لندن يرتبها مصرف الهلال في أبوظبي وسيتي جروب وبنك المشرق في دبي وبنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 