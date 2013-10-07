مرتبون: رأس الخيمة تصدر صكوكا لأجل 5 سنوات

دبي 7 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تسعر إمارة رأس الخيمة صكوكا لأجل خمس سنوات غدا الثلاثاء وذلك بناء على أوضاع السوق بعد أن أعلنت السعر الاسترشادي الأولي للطرح.

وبحسب وثيقة من مرتبي العملية لم يتحدد بعد حجم الصكوك التي ستصدر بالدولار لكن السعر الاسترشادي الأولي يزيد 200 نقطة أساس على متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.