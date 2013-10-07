إعمار ودبي القابضة تعيدان إطلاق مشروع عقاري عملاق

من مات سميث

دبي 7 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تحالفت شركة إعمار العقارية ومجموعة دبي القابضة - المملوكة لحاكم الامارة - لاستئناف العمل في مشروع اللاجون وهو مشروع عقاري عملاق أعلن عنه أول مرة في 2008 ثم توقف بسبب الانهيار العقاري في دبي.

وقالت الشركتان في بيان اليوم الاثنين إن المشروع الذي يقام على مساحة ستة ملايين متر مربع سيضم منطقة تجارية ووحدات سكنية وفنادق.

ولم تذكر الشركتان تفاصيل تذكر بشأن المشروع كما لم تتطرقا بالذكر إلى كيفية تمويله أو متى سيبدأ الإنشاء.

وأعلنت شركات تطوير عقاري كثير منها تسيطر عليه الدولة عن مشروعات بعشرات المليارات من الدولارات في العام المنصرم مع تعافي دبي من الانهيار العقاري وأزمة ديون الشركات في 2009 و2010.

ويشكك بعض المحللين في إمكانية إنجاز كل المشروعات التي أعلنت هذا العام أو على الأقل اكتمالها في مواعيدها المقررة إذ ان صغر حجم سوق رأس المال بالامارة نسبيا يمكن أن يجعل تمويلاها جميعا أمرا صعبا.