بنك أبوظبي الوطني يخطط للتوسع في أنشطة السندات في آسيا

من ستانلي كارفالو

أبوظبي 8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مسؤول كبير في بنك أبوظبي الوطني اليوم الثلاثاء إن البنك يخطط للتوسع في أنشطة السندات في آسيا لمساعدة الشركات في الحصول على تمويل من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيعين بنك أبوظبي الوطني - وهو أكبر بنك في دولة الامارات العربية المتحدة من حيث القيمة السوقية والأكثر نشاطا في أسواق السندات - طاقما من الموظفين لإدارة أنشطته الآسيوية وسيكون مقره في سنغافورة التي ستكون مركزا إقليميا للبنك لتقديم خدماته للشركات.

وقال مارك ياسين المدير العام للخدمات المصرفية العالمية في بنك أبوظبي الوطني لرويترز في مؤتمر بأبوظبي إن البنك لديه عدد كبير من العملاء في آسيا يتطلعون لتمويل من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولديه أيضا تواصل مع مستثمرين في المنطقة.

ويتوقع البنك استكمال خمس صفقات إضافية على الأقل لترتيب إصدارات سندات للشركات قبل نهاية العام. ومنذ بداية العام شارك البنك في ترتيب 16 صفقة سندات.