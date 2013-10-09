مصادر: محادثات بين سيتي وبنك قطري بشأن ديون شركة إماراتية

من ستانلي كارفالو وريجان دورتي

أبوظبي 9 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن سيتي جروب وبنك قطر الدولي يجريان مفاوضات لإعادة هيكلة ديون قيمتها 4.5 مليار دولار على مجموعة الجابر ومقرها أبوظبي.

والجابر من أكبر شركات القطاع الخاص في أبوظبي حيث يقل بصفة عامة عدد الشركات التي عانت من مشاكل مقارنة بجارتها دبي في أعقاب الأزمة المالية.

وشكلت الجابر وهي تعمل في البناء والطيران والتجزئة لجنة من خمسة بنوك دائنة في عام 2011 للتفاوض على إعادة هيكلة ديونها بعد أن عجزت المجموعة عن خدمة الديون التي استحق أجلها.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إن نصيب البنكين من الديون التي يتفاوض الدائنون بشأنها صغير. ورفض متحدثان باسم الجابر وسيتي جروب التعليق ولم يتسن الاتصال ببنك قطر الدولي للتعليق.

وصرح مصرفي كبير في أبوظي مطلع على الأمر لرويترز "تم الاتفاق على كل شيء لكن نسبة واحد بالمئة من البنوك ترفض ونظرا لعدم وجود قانون إفلاس في الإمارات .. لا يعرفون كيف يتصرفون مع نسبة الواحد بالمئة."

وقال مصدر إن سيتي جروب تنوي بيع الدين في السوق الثانوية بخصم لتقليص انكشافها وقد يضع ذلك نهاية لحالة عدم التيقن ولكن الأمر يتوقف على المشتري.

وتابع المصدر "نعتقد أنها مشكلة قابلة للحل. تمتلك (الجابر) أصولا جيدة وتدفقات نقدية."

وأوضح مصدر آخر أن الجابر علي اتصال وثيق بالبنوك ومتفائلة بشان التوصل لاتفاق في المستقبل القريب.