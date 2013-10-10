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ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني لبنك أبوظبي الوطني

Thu Oct 10, 2013 4:37pm GMT
 
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دبي 10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني الرئيسي لبنك أبوظبي الوطني أكبر بنك في الإمارة درجة واحدة اليوم الخميس مع إعادة تصنيفه ككيان مرتبط بالحكومة.

ورفعت الوكالة التصيف الائتماني للبنك على الأجل الطويل إلى ‭‭AA-‬‬ من ‭‭A+‬‬ وقالت إن ذلك يرجع إلى الوضع الجديد للبنك ككيان مرتبط بالحكومة. وأضافت أنها ترى أن البنك يلعب دورا مهما جدا في الاقتصاد المحلي.

ويجري تصنيف الشركات ككيان مرتبط بالحكومة حين تكون من المكونات الأساسية للاقتصاد وحين تكون حكومة أبوظبي مستعدة لدعمها بكل الموارد اللازمة في حال تعرضها لصعوبات مالية. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل)
 