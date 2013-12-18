إعمار دبي تقر تحويل سندات إلى أسهم

دبي 18 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت إعمار العقارية اليوم الأربعاء إن حملة سنداتها القابلة للتحويل إلى أسهم سيحصلون على 18.7 مليون سهم جديد في الشركة بعد أن أقر مجلس إدارتها تحويل السندات.

كانت الشركة التي مقرها دبي أصدرت في 2010 سندات لأجل خمس سنوات قيمتها 500 مليون دولار وقابلة للتحويل إلى أسهم. ولم يذكر بيان اليوم تفاصيل أخرى مثل التوقيت أو سعر التحويل.