الشارقة تحصل على تصنيف ائتماني ولم تقرر بعد إصدار سندات أو صكوك
دبي 8 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مسؤول في دائرة المالية بإمارة الشارقة اليوم الأربعاء إن الإمارة لم تتخذ قرارا بإصدار سندات أو صكوك في الوقت الراهن بعد حصولها على تصنيف ائتماني سيادي.
وفي وقت سابق منحت مؤسسة موديز إنفستورز سرفيس تصنيف A3 لسندات حكومة الشارقة بينما منحتها ستاندرد اند بورز تصنيف A .
وقال توم كوسوارا مدير مكتب إدارة الدين بدائرة المالية لرويترز عبر الهاتف "في الوقت الراهن لا يوجد قرار بشأن إصدار صكوك أو سندات ... هذا أمر قيد الدراسة."
(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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