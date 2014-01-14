مصادر: مجموعة الجابر تعين مديرا ماليا مع سعيها لإكمال إعادة الهيكلة

من ستانلي كارفالو وديفيد فرنش

أبوظبي/دبي 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء إن مجموعة الجابر الاماراتية عينت مديرا ماليا جديدا لها مع سعيها لاتمام عملية إعادة هيكلة طال انتظارها تبلغ قيمتها 4.5 مليار دولار قبل نهاية الربع الأول من العام.

وتجري مجموعة الجابر - المملوكة لعائلة ولها أنشطة في مجالات الطيران والبناء والتجزئة - محادثات مع بنوك دائنة لإعادة التفاوض على التزاماتها منذ 2011 وأجرت عدة تغييرات إدارية خلال تلك الفترة مع سعيها لإعادة تنظيم نفسها بعدما أفرطت في التوسع خلال الازدهار الاقتصادي بالمنطقة الذي بلغ ذروته في 2009.

وأكدت الشركة تعيين سام ديب مديرا ماليا لكنها امتنعت عن التعليق على أي موعد مستهدف لاستكمال إعادة التفاوض بخصوص الديون. وشغل ديب في السابق منصب المدير المالي لزين وموبينيل للاتصالات وفقا لصفحته على موقع لينكد إن.

وسيتسلم ديب منصبه الجديد في الجابر من روبرت بالازو الذي عين مديرا ماليا مؤقتا بعد استقالة ريتشارد هولاند في أبريل نيسان.