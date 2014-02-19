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مصدران: دبي تتفق على تمديد أجل دين بقيمة 10 مليارات دولار لمركزي الامارات

Wed Feb 19, 2014 7:27am GMT
 
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دبي 19 فبراير شباط (رويترز) - قال مصدران مطلعان لرويترز اليوم الأربعاء إن دبي توصلت إلى اتفاق على تمديد أجل دين بقيمة عشرة مليارات دولار كان المصرف المركزي بدولة الامارات العربية المتحدة قدمه للإمارة ابان الأزمة المالية العالمية.

ويحل موعد استحقاق القرض الذي أخذته دبي قبل خمسة أعوام في مارس اذار. وساعد القرض دبي والشركات شبه الحكومية فيها على تفادي التعثر خلال الأزمة المالية عندما انهار سوق العقارات في الإمارة.

وقال مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه نظرا لأن الاتفاق لم يعلن رسميا بعد "تم الاتفاق. وسيجري تمديد أجل الدين بشروط أفضل."

ولم يذكر المصدر أي تفاصيل عن الشروط أو مدة تمديد القرض.

وامتنع متحدثون رسميون ومسؤولون اخرون بالحكومة والبنك المركزي عن التعليق أو لم يتسن الاتصال بهم.

وكان من المتوقع على نطاق واسع تمديد أجل القرض. وتشهد دبي الآن تعافيا قويا من الأزمة الاقتصادية مع انتعاش القطاع العقاري بها والتجارة والسياحة. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 