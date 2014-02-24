مقدمة 1-أبوظبي التجاري يسعر اليوم سندات خمسية بقيمة 750 مليون دولار

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دبي 24 فبراير شباط (رويترز) - قالت وثيقة من مرتبي إصدار إن بنك أبوظبي التجاري وضع الشروط النهائية لسندات لأجل خمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار سيسعرها في وقت لاحق اليوم الإثنين وسط استمرار الطلب القوي من المستثمرين الأجانب على السندات الخليجية.

وأضافت الوثيقة أن السندات ستسعر عند الحد الأدنى للنطاق الاسترشادي المعدل بين 140 و145 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وفي وقت الإعلان عن السعر الاسترشادي المعدل قدم المستثمرون طلبات اكتتاب بما يزيد على 2.25 مليار دولار.

وقال المرتبون في وقت سابق اليوم إن السعر الاسترشادي الأولي للسندات تراوح بين 150 و155 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقابضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

والطلب على السندات الخليجية كبير منذ بداية 2014 نظرا لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في مناطق أخرى من العالم مثل تركيا وهو ما يؤدي إلى تحول الأموال إلى ملاذات آمنة مثل الخليج.

ودعم العدد المحدود من الإصدارات في المنطقة منذ بداية العام أيضا الطلب على تلك التي جرى تسعيرها في الفترة الأخيرة.

وفي وقت سابق هذا الشهر اجتذب إصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار لمجمع دبي للاستثمار طلبات اكتتاب بلفت أربعة مليارات دولار بينما اجتذب إصدار بقيمة 500 مليون دولار لشركة مشاريع الكويت في يناير كانون الثاني طلبات اكتتاب بثلاثة مليارات دولار.