مصادر: دبي العالمية سددت 284.5 مليون دولار إلى الدائنين

دبي 5 مارس آذار (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن دبي العالمية إحدى أكبر المجموعات المملوكة لحكومة الإمارة قد سددت 284.5 مليون دولار إلى الدائنين في إطار خطة إعادة هيكلة ديونها البالغة قيمتها 25 مليار دولار.

وقالت المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها نظرا لعدم صدور إعلان رسمي إن المجموعة مولت السداد من بيع أصول.

وقال مصدر إنه بموجب اتفاق إعادة الهيكلة توزع حصيلة بيع الأصول إذا تجاوزت 300 مليون دولار على الدائنين كمدفوعات مبكرة.