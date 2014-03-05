مقدمة 1-مصادر: دبي العالمية سددت 284.5 مليون دولار إلى الدائنين

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من ديفيد فرنش

دبي 5 مارس آذار (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن دبي العالمية إحدى أكبر المجموعات المملوكة لحكومة الإمارة قد سددت 284.5 مليون دولار إلى الدائنين في إطار خطة إعادة هيكلة ديونها البالغة قيمتها 25 مليار دولار.

وقالت المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها نظرا لعدم صدور إعلان رسمي إن المجموعة مولت السداد من بيع أصول.

وقال مصدر إنه بموجب اتفاق إعادة الهيكلة توزع حصيلة بيع الأصول إذا تجاوزت 300 مليون دولار كمدفوعات مبكرة على الدائنين ومن بينهم بنوك غربية وخليجية كبرى.

وأحجم متحدث باسم دبي العالمية عن التعليق.

كانت ديون مجموعة دبي العالمية - التي تملك أصولا مالية وحصصا في شركات في أنحاء العالم - رمزا لأزمة دبي المالية في 2009. ويشير السداد المبكر إلى أن جهود حل تلك المشكلات تحقق نتائج حتى الآن على الأقل.

وقال مصدر في أحد البنوك الدائنة لرويترز "إنها قطرة في بحر تلك الديون لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح."