أبوظبي الوطني يفوض بنوكا لبيع سندات بالدولار الأسترالي
سيدني 11 مارس آذار (آي.اف.آر) - فوض بنك أبوظبي الوطني أكبر بنوك الإمارة أربعة بنوك لترتيب إصدار سندات لأجل خمس سنوات مقومة بالدولار الأسترالي.
ووقع اختيار البنك على ايه.ان.زد وسيتي جروب واتش.اس.بي.سي ونفسه لترتيب الإصدار.
وفي إصدار سابق أصبح بنك أبوظبي الوطني الحاصل على تصنيف Aa3/AA-/AA- ثاني بنك بمنطقة الشرق الأوسط يبيع سندات بالعملة الأسترالية وكان ذلك في 28 فبراير شباط 2013.
وتجاوزت طلبات الاكتتاب 1.3 مليار دولار أسترالي (1.17 مليار دولار) في العرض البالغة قيمته 300 مليون دولار أسترالي بكوبون خمسة بالمئة.
كان الإصدار السابق الوحيد من هذا النوع لبنك من منطقة الشرق الأوسط في نوفمبر تشرين الثاني 2006 عندما باع بنك الإمارات الدولي الحاصل على تصنيف A/A1/A سندات لأجل ثلاث سنوات قيمتها 250 مليون دولار أسترالي لقت إقبالا فاترا من المستثمرين.
(الدولار = 1.1086 دولار أسترالي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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