مقدمة 1-أبوظبي والبنك المركزي يمددان 20 مليار دولار من ديون دبي

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دبي 16 مارس آذار (رويترز) - قالت وكالة أنباء الإمارات اليوم الأحد إن أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي اتفقا على إعادة تمويل ديون بعشرين مليار دولار حصلت عليها حكومة دبي كمساعدة طارئة إبان أزمتها المالية وتستحق هذا العام.

وقالت الوكالة الرسمية في بيان إنه تقرر تمديد الديون لخمس سنوات بفائدة سنوية تبلغ واحدا بالمئة.

ويشمل ذلك قرضا لأجل خمس سنوات قيمته عشرة مليارات دولار حصلت عليه دبي من حكومة أبوظبي عن طريق بنكين مملوكين للحكومة وعشرة مليارات دولار في شكل سندات لأجل خمس سنوات أصدرتها دبي للبنك المركزي.

ويمكن الاتفاق الذي كانت الأسواق المالية تتوقعه دبي من مواصلة الإنفاق بكثافة على تعزيز مكانتها كمركز مالي وتجاري وسياحي في المنطقة.

كانت دبي حصلت على المساعدة في 2009 بعد أن أدت أزمة الائتمان العالمية إلى انهيار سوقها العقارية مما كاد يتسبب في تخلف بعض الشركات شبه الحكومية عن سداد ديون بمليارات الدولارات.

وتدخلت إمارة أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة وصاحبة الثروة النفطية الضخمة لإنقاذ دبي التي تتعافى الآن بقوة حيث زادت أسعار العقارات السكنية أكثر من 20 بالمئة العام الماضي وارتفعت سوق الأسهم نحو 140 بالمئة منذ نهاية 2012.

وقالت وكالة الأنباء إن اتفاقية التجديد التي أبرمت هذا الشهر تأتي "في إطار سعي أطرافها لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الإماراتي على الصعيد الإقليمي والعالمي ولتعكس التحولات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المحلي لإمارة دبي في السنوات الأخيرة."