مبادلة الإماراتية تفوض 6 بنوك لإصدار سندات دولية

لندن 10 أبريل نيسان (آي.اف.آر) - قالت عدة مصادر في السوق إن شركة مبادلة للتنمية في أبوظبي فوضت ستة بنوك لترتيب إصدار جديد لسندات دولية.

وكان آخر إصدار نظمته مبادلة في أبريل نيسان 2011 حين طرحت سندات لأجل خمس سنوات وعشر سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار. إلا أن كيانات مرتبطة بمبادلة شاركت في أسواق السندات منذ الحين. ومن بين هذه الكيانات دولفين للطاقة والشويهات 2 والدار العقارية. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)