دبي القابضة للعمليات التجارية تسدد 319.3 مليون دولار قبل موعدها

دبي 23 أبريل نيسان (رويترز) - قالت دبي القابضة للعمليات التجارية في بيان اليوم الأربعاء إنها ستسدد 319.3 مليون دولار في 13 مايو أيار أي قبل موعد استحقاق الديون بثمانية عشر شهرا.

وستستخدم الشركة التابعة لمجموعة مملوكة لحاكم الإمارة الأموال المتاحة لديها لسداد المبلغ وهو باقي تسهيل قيمته 555 مليون دولار يستحق في ديسمبر كانون الأول 2015.

ودبي القابضة للعمليات التجارية جزء من دبي القابضة وقالت في مارس آذار 2013 إن الأرباح السنوية زادت لنحو ثلاثة أمثال مستواها في 2012.