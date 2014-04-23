مقدمة 1-دبي القابضة للعمليات التجارية تسدد 319 مليون دولار من ديون

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دبي 23 أبريل نيسان (رويترز) - ستسدد دبي القابضة للعمليات التجارية -وهي إحدى وحدات مجموعة عملاقة يملكها حاكم الإمارة- 319 مليون دولار من دين مستحق عليها قبل موعده بما يزيد عن 18 شهرا وتعد بذلك أحدث شركة شبه حكومية في دبي تسوي ديونا أعيد هيكلتها قبل موعدها.

واضطرت كيانات شبه حكومية في دبي إلى إعادة التفاوض بشأن التزامات بمليارات الدولار في نهاية العقد الماضي بعد انهيار عقاري محلي والافتقار إلى خيارات لإعادة التمويل في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وتم تمديد مواعيد استحقاقات ديون أعيد هيكلتها لإتاحة الوقت حتى تتحسن الأوضاع الاقتصادية وتزيد قيمة أصول الشركات قبل بيعها.

وأحرز اقتصاد دبي تقدما ملحوظا في الأشهر الماضية مع ارتفاع أسعار العقارات ما يزيد عن 20 في المئة بينما واصل سوق الأسهم تعزيز قوته بعد زيادة قيمته بمثليها العام الماضي وهو ما أتاح للشركات سداد أموال للمقرضين في وقت مبكر عن موعد استحقاقها.

وقالت دبي القابضة للعمليات التجارية اليوم الأربعاء إنها ستستخدم الأموال المتاحة في 13 من مايو آيار لسداد الجزء المتبقي من قرض قيمته 555 مليون دولار يستحق في ديسمبر كانون الأول 2015. وأعلنت الشركة الشهر الماضي أن أرباحها لعام 2013 زادت نحو ثلاثة أمثالها مقارنة مع العام الذي سبقه.

وتأتي تلك الخطوة بعدما قامت نخيل للتطوير العقاري في فبراير شباط بسداد قرض مصرفي قدره 2.35 مليار درهم (639.8 مليون دولار) قبل موعد استحقاقه بنحو 18 شهرا.

وفي الشهر الماضي قال محمد الشيباني وهو أحد كبار صناع السياسة الاقتصادية في دبي لرويترز إن مجموعة دبي العالمية التي سببت صدمة للأسواق العالمية في نوفمبر تشرين الثاني 2009 حينما طلبت تجميد سداد ديونها تعتزم سداد بعض التزاماتها التي أعيد جدولتها قبل موعد استحقاقها.