مرتبون: ماجد الفطيم تطرح اليوم سندات بقيمة 500 مليون دولار
دبي 29 أبريل نيسان (رويترز) - تعتزم شركة ماجد الفطيم المتخصصة في إقامة مراكز التسوق ومقرها دبي طرح سندات بقيمة 500 مليون دولار لأجل عشر سنوات اليوم الثلاثاء حسبما أظهرت وثيقة للمرتبين الرئيسيين.
واختارت ماجد الفطيم بنوك باركليز وكريدي أجريكول وسيتي جروب والإمارات دبي الوطني واتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد لترتيب الإصدار.
وتحدد السعر الاسترشادي المبدئي للسندات عند 212.5 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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