مقدمة 1-ماجد الفطيم تخفض تسعير سندات بقيمة 500 مليون دولار قبل طرحها

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دبي 29 أبريل نيسان (رويترز) - خفضت شركة ماجد الفطيم المتخصصة في إقامة مراكز التسوق ومقرها دبي السعر الاسترشادي لسندات بقيمة 500 مليون دولار لأجل عشر سنوات تعتزم طرحها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء حسبما أظهرت وثيقة للمرتبين الرئيسيين للإصدار.

وقالت البنوك المرتبة للإصدار إن قيمة طلبات الاكتتاب تبلغ حاليا ملياري دولار. وساعد ارتفاع طلبات الشراء ماجد الفطيم على خفض التسعير.

وذكرت الوثيقة أن سعر السندات سيتراوح بين 195 و200 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة. ويقل ذلك عن السعر البالغ 212.5 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة الذي أعلن في وقت سابق اليوم.

واختارت ماجد الفطيم بنوك باركليز وكريدي أجريكول وسيتي جروب والإمارات دبي الوطني واتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد لترتيب الإصدار وهو أول إصدار سندات عام للشركة منذ أكتوبر تشرين الأول.