طاقة أبوظبي تسعر سندات قيمتها 750 مليون دولار الثلاثاء

دبي 29 أبريل نيسان (رويترز) - قالت بنوك إن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) ستسعر اليوم الثلاثاء سندات لأجل عشر سنوات قيمتها 750 مليون دولار وإن طلبات الاكتتاب من المستثمرين تجاوزت ثلاثة أمثال المعروض.

وقالت وثيقة من مرتبي الإصدار إن قيمة طلبات الاكتتاب تقترب من 2.5 مليار دولار. والعملية مفتوحة للمستثمرين في الولايات المتحدة.

وأضافت الوثيقة أن السعر الاسترشادي الأولي تحدد عند 135 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.