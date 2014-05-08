موديز تؤكد تصنيف الإمارات دبي الوطني وترفع النظرة المستقبلية
8 مايو أيار (رويترز) - قالت موديز انفستورز سرفيس للتصنيفات الائتمانية اليوم الخميس إنها أبقت على تصنيفها للودائع طويلة الأجل لبنك الإمارات دبي الوطني عند Baa1 بينما رفعت النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية.
وعزت وكالة التصنيفات قرارها إلى تحسن إدارة المخاطر في البنك الذي يعد الأكبر في دبي وقوة مركزه المالي لكنها حذرت من الضعف النسبي لجودة الأصول ومستويات تغطية خسائر القروض والرسملة.
وقالت إنها رفعت النظرة المستقبلية في ضوء تحسن مناخ الأعمال في دبي الأمر الذي يوازن أثر المخاطر الائتمانية. (تغطية صحفية أحمد إلهامي - تحرير نادية الجويلي)
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