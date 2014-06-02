مقدمة 1-مصادر: اتصالات تضيف 4 بنوك لإدارة إصدار سندات محتمل

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

دبي 2 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مصادر مصرفية اليوم الاثنين إن مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) في أبوظبي أضافت أربعة بنوك إلى قائمة مديري الاكتتاب في أول إصدار محتمل لسندات من جانب الشركة يمكن أن يتضمن سندات مقومة بالدولار واليورو يصل أجلها إلى 12 عاما.

وقال ثلاثة مصادر بشرط عدم الكشف عن أسمائهم نظرا لأن المعلومات غير معلنة إن البنوك التي أضافتها الشركة التي تملك فيها الدولة حصة أغلبية هي بنك أوف طوكيو ميتسوبيشي ومورجان ستانلي وبنك أبوظبي الوطني وناتكسيس.

وستنضم تلك البنوك إلى دويتشه بنك وجولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وهم مديرو الاكتتاب الرئيسيون في الصفقة وأكدت اتصالات الأسبوع الماضي تفويضهم.

وسوف تستخدم اتصالات حصيلة بيع السندات في سداد قرض قصير الأجل ضمن قرض بعملات متعددة قيمته 3.15 مليار يورو (4.3 مليار دولار) استخدم لتمويل صفقة استحواذها على حصة فيفندي في اتصالات المغرب وتبلغ 53 في المئة واستكملت الشهر الماضي.

وسيتولى مديرو الاكتتاب الرئيسيون إدارة إصدار السندات في حين ستقوم البنوك الأربعة الإضافية بدور استشاري بدرجة أكبر.

وبدأت اتصالات اجتماعات مع المستثمرين في أدوات الدخل الثابت أمس الأحد في أبوظبي ودبي وستتجه إلى آسيا وأوروبا في الأيام القليلة القادمة. ومن المقرر عقد الاجتماعات النهائية في لندن في التاسع والعاشر من يونيو حزيران حيث من المتوقع أن تعلن اتصالات عن متوسط عرضها.

وقال مصدران منفصلان مطلعان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لأنهما غير مصرح لهما بالتحدث إلى وسائل الإعلام إن اتصالات تخطط لإصدار سنداتها المزمعة على أربع شرائح منفصلة بعملتين مختلفتين.

وأضافا أن الشركة ربما تصدر سندات لأجل خمس وعشر سنوات مقومة بالدولار إضافة إلى سندات لأجل سبع سنوات و12 سنة مقومة باليورو.

ولم ترد اتصالات على الفور على طلب بالتعليق.