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إعمار مولز تلتقي بالمستثمرين قبيل إصدار صكوك محتمل

Thu Jun 5, 2014 6:24am GMT
 
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دبي 5 يونيو حزيران (رويترز) - قالت إعمار العقارية في بيان اليوم الخميس إن وحدتها لمراكز التسوق "إعمار مولز" ستعقد اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت بدءا من الثامن من يونيو حزيران قبيل إصدار محتمل لصكوك بالحجم القياسي.

ويتولى بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق ومورجان ستانلي وبنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني وبنك نور وستاندرد تشارترد ترتيب الاجتماعات نيابة عن إعمار.

وأضاف البيان أن اللقاءات ستعقد في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط ثم تباع الصكوك حسبما تمليه أوضاع السوق.

ولا يقل حجم الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار عادة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 