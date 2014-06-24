مصادر: شركة بورصة دبي تعيد تمويل قرض قيمته 500 مليون دولار بسعر منخفض

دبي 24 يونيو حزيران (رويترز) - أعادت شركة بورصة دبي وهي الشركة القابضة لسوقي الأسهم في الامارة تمويل قرض قيمته 500 مليون دولار بسعر منخفض للغاية لتكمل تعافيها من الأزمة المالية التي حدثت قبل عدة سنوات.

وقالت مصادر مطلعة على الصفقة لرويترز إن الشركة اتفقت هذا الأسبوع على الحصول على قرض متوافق مع الشريعة الإسلامية قيمته 500 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات من بنك دبي الإسلامي. وحل القرض محل آخر لأجل ثلاث سنوات يستحق السداد رتبه بنك الامارات دبي الوطني.

وقال مصدر إن سعر القرض الجديد بلغ 90 نقطة أساس فوق السعر المتداول بين البنوك في لندن (ليبور) مقارنة مع 210-220 نقطة اساس للقرض السابق.

وكان مصرفيون عبروا في 2009 عن قلقهم من احتمال سقوط شركة بورصة دبي في براثن العجز عن سداد الديون. وبورصة دبي هي الشركة القابضة لسوق دبي المالي وسوق ناسداك دبي.

لكن الأوضاع المالية للشركة بدأت تتحسن منذ ذلك الحين مع تعافي سوقي الامارة برغم تراجع حاد لأسعار الأسهم في الأسابيع القليلة الماضية.