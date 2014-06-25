نخيل دبي تعتزم سداد 1.5 مليار دولار ديونا للبنوك قبل موعد استحقاقها
دبي 25 يونيو حزيران (رويترز) - قال على راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة نخيل العقارية في دبي إن الشركة تعتزم سداد جميع ديونها القائمة للبنوك بحلول أغسطس القادم قبل أربع سنوات من الموعد المحدد في برنامجها لإعادة الهيكلة.
وقال لوتاه في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن إجمالي المدفوعات سيصل إلى 5.54 مليار درهم (1.5 مليار دولار) وسيتم تمويلها عن طريق موارد نخيل وليس من خلال دعم تقدمه حكومة دبي.
وفي فبراير شباط ذكرت نخيل أنها سددت 2.35 مليار درهم من الديون المصرفية قبل 18 شهرا من موعد استحقاقها في سبتمبر أيلول 2015. (إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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