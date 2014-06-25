مقدمة 1-نخيل دبي تعتزم سداد 1.5 مليار دولار ديونا للبنوك مبكرا

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من نادية سليم

دبي 25 يونيو حزيران (رويترز) - قال على راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة نخيل العقارية في دبي إن الشركة تعتزم سداد جميع ديونها القائمة للبنوك بحلول أغسطس آب القادم قبل أربع سنوات من الموعد المحدد في برنامجها لإعادة الهيكلة.

وقال لوتاه في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن إجمالي المدفوعات سيصل إلى 5.54 مليار درهم (1.5 مليار دولار) وسيتم تمويلها عن طريق موارد نخيل وليس من خلال دعم تقدمه حكومة دبي.

ويمثل إعلان نخيل علامة جديدة على تعافي دبي وشركاتها شبه الحكومية بقوة من تداعيات الأزمة التي ضربت السوق العقارية بالإمارة في 2008-2009.

وكانت نخيل من بين أكثر المتضررين من الأزمة التي دفعتها إلى شفا العجز عن السداد ودفعتها إلى إعادة هيكلة ديونها. غير أنه في أبريل نيسان الماضي أعلنت الشركة نمو أرباحها 28 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي في ظل إيرادات بلغت 1.37 مليار درهم.

وفي فبراير شباط ذكرت نخيل أنها سددت 2.35 مليار درهم من ديونها للبنوك قبل 18 شهرا من موعد استحقاقها في سبتمبر أيلول 2015.

وقال لوتاه إنه صار بمقدور الشركة سداد الديون مبكرا بفضل السيولة البالغة 25 مليار درهم التي حصلتها في الفترة بين 2010 و2014 مع تسليمها بعض العقارات للعملاء.