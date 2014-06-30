شركة الحمرا الإماراتية تحصل على تمويل بقيمة 230 مليون دولار
30 يونيو حزيران (رويترز) - قالت شركة الحمرا للتطوير العقاري في إمارة رأس الخيمة اليوم الاثنين إنها حصلت على تسهيل تمويلي بقيمة 850 مليون درهم (230 مليون دولار) من بنوك دولية ومحلية بقيادة جولدمان ساكس.
وذكرت الشركة الخاصة أن القرض الذي تبلغ مدته سبع سنوات سيستخدم في إعادة تمويل ديون قائمة وتمويل مشروعات عقارية جديدة. ولم تكشف الشركة عن شروط القرض.
ويساهم في ترتيب التسهيل الائتماني لشركة الحمرا كل من بنك أبوظبي التجاري والمصرف الخليجي التجاري والخليجي فرنسا والبنك العربي وبنك دبي التجاري وبنك أبوظبي الوطني وبنك الاتحاد الوطني. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
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