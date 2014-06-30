شركة الحمرا الإماراتية تحصل على تمويل بقيمة 230 مليون دولار

30 يونيو حزيران (رويترز) - قالت شركة الحمرا للتطوير العقاري في إمارة رأس الخيمة اليوم الاثنين إنها حصلت على تسهيل تمويلي بقيمة 850 مليون درهم (230 مليون دولار) من بنوك دولية ومحلية بقيادة جولدمان ساكس.

وذكرت الشركة الخاصة أن القرض الذي تبلغ مدته سبع سنوات سيستخدم في إعادة تمويل ديون قائمة وتمويل مشروعات عقارية جديدة. ولم تكشف الشركة عن شروط القرض.