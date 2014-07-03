مصادر: دبي العالمية تسدد 300 مليون دولار مبكرا للدائنين

من ديفيد فرينش

دبي 3 يوليو تموز (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الخميس إن مجموعة دبي العالمية قامت بعملية سداد معجل ثانية قيمتها حوالي 300 مليون دولار في إطار خطة إعادة هيكلة الديون البالغ قدرها 25 مليار دولار.

وتم السداد في يونيو حزيران من حصيلة عمليات بيع أصول أكملتها المجموعة وأعقب سداد مبلغ آخر قيمته 284.5 مليون دولار في مارس آذار لدائنين من بينهم عشرات البنوك المحلية والعالمية.

ورفض متحدث باسم دبي العالمية التعليق.

كان محمد الشيباني المسؤول التنفيذي الكبير في الإمارة قد أبلغ رويترز في وقت سابق هذا العام أن دبي العالمية تعتزم القيام بمزيد من عمليات السداد المعجل لديون بعد عملية مارس آذار إلى جانب الوفاء بأول عملية سداد مقررة بموجب خطة إعادة الهيكلة وهي لديون قيمتها 4.4 مليار دولار في مايو أيار 2015.

وتعثرت المجموعة خلال الانهيار العقاري في الامارة في عام 2009 مما اضطرها للدخول في إحدى أكبر عمليات إعادة الهيكلة بمنطقة الشرق الأوسط.