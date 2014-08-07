أملاك دبي: جميع الدائنين وافقوا على اقتراح إعادة هيكلة الديون

دبي 7 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة أملاك للتمويل في دبي اليوم الخميس إن جميع دائنيها وافقوا على اقتراح بإعادة هيكلة ديونها وإن من المقرر استئناف تداول سهم الشركة في بورصة الإمارة العام المقبل.

وقالت الشركة في بيان "تتوقع اللجنة إتمام وتنفيذ عملية إعادة الهيكلة بالكامل خلال عام 2014 مما سيتيح لأملاك العودة إلى تداول أسهمها في سوق دبي المالي في مطلع عام 2015" في إشارة إلى لجنة دراسة أوضاع بعض شركات المساهمة العامة في دولة الإمارات.

وقدمت أملاك اقتراحا جديدا لدائنيها بخصوص إعادة هيكلة وتمديد أجل ديون تبلغ قيمتها نحو 2.7 مليار دولار. وجرى تعليق تداول أسهم الشركة منذ نوفمبر تشرين الثاني 2008 حين تأثر وضعها المالي بأزمة الائتمان وانهيار السوق العقارية في دبي.

وقالت الشركة اليوم الخميس إنها ستسدد قريبا دفعة أولى لدائنيها تبلغ قيمتها نحو ملياري درهم (545 مليون دولار) على أن يتم سداد المبلغ المتبقي خلال 12 عاما.

وأضاف البيان أن الاقتراح ينص أيضا على "مبادلة 1.4 مليار درهم إماراتي من قيمة الدين بأداة قابلة للتحويل سيجري سدادها بالكامل خلال السنوات القليلة المقبلة من السيولة المتولدة من ارتفاع قيمة أصول أملاك العقارية".