طاقة أبوظبي: لا إصدار سندات جديدة قبل 2017

دبي 13 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) اليوم الأربعاء إنها لا تخطط لإصدار سندات جديدة قبل عام 2017 على أقل تقدير وذلك في معرض إعلانها عن نتائج الربع الثاني من العام.

وقالت الشركة في بيان "لا تعتزم طاقة العودة إلى سوق السندات قبل العام 2017 مع توقعاتها بتمكنها من سداد مستحقاتها للعام 2016 بفضل تحسن مستوى التدفق النقدي التشغيلي وعوائد بيع الأصول."