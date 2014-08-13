طاقة أبوظبي: لا إصدار سندات جديدة قبل 2017
دبي 13 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) اليوم الأربعاء إنها لا تخطط لإصدار سندات جديدة قبل عام 2017 على أقل تقدير وذلك في معرض إعلانها عن نتائج الربع الثاني من العام.
وقالت الشركة في بيان "لا تعتزم طاقة العودة إلى سوق السندات قبل العام 2017 مع توقعاتها بتمكنها من سداد مستحقاتها للعام 2016 بفضل تحسن مستوى التدفق النقدي التشغيلي وعوائد بيع الأصول."
وأشارت إلى أنها أعادت تمويل سندات بقيمة 1.2 مليار دولار في ابريل نيسان "بأسعار منافسة" قائلة إنها حققت سيولة بقيمة خمسة مليارات دولار في نهاية يونيو حزيران تتضمن 1.1 مليار دولار سيولة نقدية. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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