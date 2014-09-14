مقدمة 2-إعمار الاماراتية تسعى لجمع 1.58 مليار دولار في طرح عام أولي لوحدة مراكز التسوق

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من برافين مينون وماثيو سميث

دبي 14 سبتمبر أيلول (رويترز) - تسعى شركة إعمار العقارية الاماراتية لجمع 5.8 مليار درهم (1.58 مليار دولار) من خلال طرح عام أولي لأسهم وحدة مراكز التسوق فيما يتوقع ان يكون أكبر طرح أسهم في الخليج منذ عام 2008.

ويدلل الإدراج المزمع على تعافي دبي من أزمتها المالية في عام 2009 ويتوقع أن تمهد الطريق لشركات أخرى لادراج أسهمها في بورصات الامارات بعد فترة نضبت فيها الطروحات الأولية.

وقال سامر مارديني نائب رئيس الدخل الثابت في اس.جيه.اس ماركتس ومقره دبي "اعتقد اننا سنرى طلبا كبيرا على طرح إعمار لأسهم وحدة مراكز التسوق لاسيما بعد أن عانى السوق من جفاف على مدى ستة أعوام مما جعل المستثمرين متعطشين بشدة لإصدارات جديدة."

وذكرت إعمار أكبر شركة تطوير عقاري في دبي اليوم الأحد انها تتوقع بيع ملياري سهم في وحدة مراكز التسوق ما يوازي 15.4 بالمئة من رأس المال المساهم وحددت نطاقا سعريا بين 2.50 و2.90 درهم للسهم.

ويبدأ بيع الأسهم من اليوم وحتى 24 سبتمبر ايلول للمستثمرين الأفراد وحتى 26 سبتمبر للمؤسسات. وقالت إعمار إنها تطمح لتخصيص 60 بالمئة على الأقل للمؤسسات وما لا يزيد عن 40 بالمئة للافراد. وتدرج الأسهم في سوق دبي المالي في الثاني من اكتوبر تشرين الأول.

وقالت إعمار -التي شيدت أعلى برج في العالم هو برج خليفة- إن القيمة السوقية لاسهم إعمار عند الادراج ستبلغ 35.1 مليار درهم عند متوسط النطاق السعري للسهم.