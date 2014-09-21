محافظ مركز دبي المالي: صكوك 700 مليون دولار بنهاية أكتوبر

دبي 21 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مسؤول تنفيذي اليوم الأحد إن دي.آي.اف.سي للاستثمار الذراع الاستثمارية للشركة التي تدير المنطقة المالية الحرة لدبي تسعى لجمع ما يصل إلى 700 مليون دولار عن طريق إصدار صكوك.