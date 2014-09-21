الشيخ أحمد: اتفاق لإعادة هيكلة ديون دبي العالمية قريبا

دبي 21 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مسؤول كبير بحكومة دبي اليوم الأحد إنه يتوقع أن تتوصل مجموعة دبي العالمية المملوكة للحكومة إلى اتفاق لإعادة التفاوض على جدول سداد ديونها في المستقبل القريب.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية للصحفيين عندما سئل إن كانت دبي العالمية قد توصلت إلى اتفاق مع الدائنين إنه متأكد من تحقيق ذلك في وقت قريب.

وكان يتحدث على هامش مناسبة عقارية في الإمارة.