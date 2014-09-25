مبادلة جي.إي كابيتال تدرس إصدار سندات

لندن 25 سبتمبر أيلول (نشرة آي.اف.آر) - قالت مصادر لنشرة آي.اف.أر إن مبادلة جي.إي كابيتال مشروع التمويل التجاري المشترك بين مبادلة المملوكة لحكومة أبوظبي وشركة جنرال إليكتريك الأمريكية تدرس جمع أموال من سوق السندات.

وأضافت المصادر أن‭‭ ‬‬الشركة المملوكة مناصفة بين الشريكين تتطلع إلى مرتبين للاصدار لكن لم يقع الاختيار حتى الآن على أي بنوك لتنفيذ هذه المهمة.

وتقدم مبادلة جي.إي كابيتال خدمات الاقراض التجاري وتأجير المعدات وحلول التمويل للبائعين والموزعين وخدمات أخرى.

وبما أنها لا تملك أي ودائع من العملاء لدعم الاقراض تحتاج الشركة إلى تمويل نفسها بوسائل أخرى مثل القروض أو أسواق السندات.

وكانت مبادلة المملوكة لحكومة أبوظبي قد خصصت فيما سبق بعضا من انفاقها الرأسمالي لمبادلة جي.إي كابيتال.

وقال مصرفيون إنه مع ذلك تشجع الحكومات الخليجية حاليا المشروعات المشتركة بين المؤسسات الحكومية والشركات الأجنبية لتمويل نفسها مباشرة بالرغم من أن هذه التصريحات لم تعلن صراحة فيما يتعلق بمبادلة جي.إي كابيتال.

وكان آخر اصدار سندات من جانب مبادلة في أبريل نيسان حينما اصدرت سندات بقيمة 750 مليون دولار لأجل ثماني سنوات وفقا لنشرة آي.اف.أر.

وأصبحت مبادلة جي.إي كابيتال أول شركة أمريكية تصدر صكوكا اسلامية في نوفمبر تشرين الثاني 2009. وتستحق الصكوك الخمسية التي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار هذا العام.