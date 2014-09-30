مسح-الصناديق تكبح شراء الأسهم السعودية وتراهن على صعود الإمارات

* مزيد من الصناديق تتوقع خفض المخصصات للأسهم السعودية

* التقييمات وأسعار النفط عوامل رئيسية

* الطرح العام الأولي لإعمار مولز يوقد شرارة الاهتمام في الإمارات

* مزيد من الحذر بشأن أسهم الشرق الأوسط وأدوات الدخل الثابت عموما

من نادين وهبي وعزة العربي

دبي 30 سبتمبر أيلول (رويترز) - أصبحت صناديق الشرق الأوسط أقل رهانا على ارتفاع الأسعهم السعودية بعد صعود السوق في الأسابيع الأخيرة في حين يتجدد الاهتمام بالإمارات العربية المتحدة بفعل طرح وحدة مراكز التسوق لشركة إعمار العقارية.

وتوقع سبعة بالمئة من المشاركين في أحدث مسح شهري تجريه رويترز لخمسة عشر من كبار مديري الاستثمار في المنطقة زيادة مخصصاتهم للأسهم السعودية في الأشهر الثلاثة المقبلة في حين توقع 20 بالمئة تقليصها.

وذلك تغير كبير عن مسح أغسطس آب عندما توقع 47 بالمئة زيادة مخصصاتهم للأسهم السعودية وتوقع سبعة بالمئة فقط تقليصها.