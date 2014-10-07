مياه وكهرباء أبوظبي توقع اتفاقا مع جي.دي.إف سويز لتمويل مشروع المرفأ

7 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وشركة جي.دي.إف سويز اليوم الثلاثاء إنهما وقعتا اتفاقا بشأن حزمة تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار لمشروع المرفأ لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

وذكر بيان من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي إن تمويل مشروع المرفأ للمنتج المستقل وهو العاشر من نوعه في الإمارة يأتي عبر قروض من البنوك وأسهم من المساهمين.

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل بخصوص شروط القروض المصرفية ولا حصة القروض أو الأسهم من التمويل. لكن الهيئة قالت إن كونسورتيوم يضم 13 مؤسسة مالية محلية وعالمية يتولى تمويل المشروع في حين تعهدت أربعة بنوك في أبوظبي بتقديم قروض قيمتها نحو 500 مليون دولار.

وتملك هيئة مياه وكهرباء أبوظبي حصة نسبتها 80 بالمئة في المشروع بينما تحوز جي.دي.إف سويز النسبة المتبقية البالغة 20 بالمئة.