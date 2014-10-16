مصحح-أتلانتس دبي تعيد تمويل قرض وترفع قيمته إلى 1.1 مليار دولار

(لحذف الفقرة السادسة التي ذكرت على نحو غير صحيح أن التمويل سيساهم في بناء منتجع جديد)

من توم أرنولد وديفيد فرنش

دبي 16 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت شركة فندق أتلانتس النخلة المقام على جزيرة صناعية في دبي لرويترز اليوم الخميس إنها أعادت تمويل قرض قيمته 880 مليون دولار للاستفادة من الأوضاع المواتية في السوق والحصول على سعر فائدة أفضل.

وقالت مصادر مصرفية إن أتلانتس خفضت تكلفة الإقتراض وزادت حجم القرض إلى 1.1 مليار دولار.

وهذه أحدث حالة لشركات شبه حكومية في دبي تستفيد من تحسن معنويات السوق تجاه الإمارة ومن السيولة الوفيرة في البنوك المحلية لخفض تكلفة الاقتراض ويتعلق ذلك غالبا بقروض تستحق بعد فترة طويلة.

وقال مصدر مصرفي إن فائدة القرض الجديد لأتلانتس الذي يبلغ أجله سبع سنوات تبلغ 375 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن (ليبور). ويأتي ذلك انخفاضا من 500 نقطة أساس للقرض الأصلي الذي وقع في سبتمبر أيلول 2013 لأجل خمس سنوات.

وقال متحدث باسم مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية الذراع الاستثمارية لحكومة الإمارة الذي استحوذ على أتلانتس في ديسمبر كانون الأول 2013 "تمشيا مع الممارسات المعتادة في السوق أعدنا تمويل القرض للاستفادة من الأوضاع المواتية في السوق."