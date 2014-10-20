بنك الخليج الأول الإماراتي يعتزم إصدار سندات وفتح مكتب في الصين

أبوظبي 20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال اندريه الصايغ الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول ثاني أكبر بنك في الإمارات من حيث القيمة السوقية اليوم الاثنين ان البنك يعتزم إصدار سندات قياسية بالعملة الصعبة في غضون 12 شهرا.

وصرح الصايغ للصحفيين أن البنك يتوقع نمو القروض في خانة العشرات خلال 12 شهرا مضيفا ان وتيرة النمو تتسارع وان عددا من المشروعات الكبري في مرحلة الاعداد.