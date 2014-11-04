مرتبون: دي.آي.اف.سي للاستثمار تطلق صكوكا بقيمة 700 مليون دولار

دبي 4 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أفادت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك لشركة دي.آي.اف.سي للاستثمار التابعة للمنطقة المالية الحرة في دبي أن الشركة أطلقت اليوم الثلاثاء إصدار صكوك لأجل عشر سنوات قيمته 700 مليون دولار عند 185 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وقالت الوثيقة إن سعر الصكوك تقلص عدة مرات حيث فاقت طلبات الاكتتاب من المستثمرين ثلاثة مليارات دولار.

كان النطاق الأولي الذي أعلن أمس الاثنين عند أوائل المئتي نقطة أساس.