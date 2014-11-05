مقدمة 1-مبادلة جي.إي كابيتال تبيع سندات لأجل 5 سنوات اليوم

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دبي 5 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار سندات لشركة مبادلة جي.إي كابيتال اليوم الأربعاء إن الشركة لن تسعى لجمع أكثر من 500 مليون دولار عندما تستكمل بيع السندات الأولى لها في وقت لاحق اليوم.

وأضافت الوثيقة أن الطرح البالغة مدته خمس سنوات والحاصل على تصنيف ‭‭Baa2/A‬‬ من موديز وفيتش قد استقطب طلبات اكتتاب قيمتها 850 مليون دولار من المستثمرين حتى الآن ومن المقرر غلق الدفاتر صباح اليوم بتوقيت نيويورك.

ومازال السعر الاسترشادي عند النطاق الذي أعلن في وقت سابق اليوم بين 150 و162.5 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

ومبادلة جي.إي كابيتال مشروع تمويل تجاري مشترك بين صندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي وجنرال إلكتريك.

ويتولى باركليز وسيتي جروب مهام المنسق العالمي المشترك ويشاركهما بنك الخليج الأول واتش.اس.بي.سي وناتكسيس كمديري دفاتر.