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مؤسسة دبي للطيران تجتمع مع المستثمرين قبل إصدار محتمل لصكوك

Tue Nov 11, 2014 10:34am GMT
 
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دبي 11 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت وثيقة من مديري اكتتاب اليوم الثلاثاء إن مؤسسة دبي للطيران اختارت بنوكا لترتيب اجتماعات مع المستثمرين تبدأ يوم الخميس قبل إصدار محتمل لصكوك دولارية بالحجم القياسي.

واختارت مؤسسة دبي للطيران المعروفة أيضا باسم فلاي دبي بنوك كريدي أجريكول وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وإتش.إس.بي.سي وبنك أبوظبي الوطني وبنك نور الإسلامي وستاندرد تشارترد لترتيب الصفقة بحسب الوثيقة.

وستطلق الشركة عروضا ترويجية في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 