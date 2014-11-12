مقدمة 1-الإمارات دبي الوطني يطلق سندات بمليار دولار تستقطب طلبا قويا

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دبي 12 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت وثيقة من مديري اكتتاب اليوم الأربعاء إن بنك الإمارات دبي الوطني سعر إصدار سندات ممتازة غير مضمونة لأجل خمس سنوات بقيمة مليار دولار عند الحد الأدنى لنطاق السعر الاسترشادي النهائي وساعده طلب قوي من المستثمرين على ضمان معدل اقتراض أفضل.

واستكمل أكبر بنك في دبي الصفقة بفارق 150 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة عند الحد الأدنى لنطاق السعر الاسترشادي الذي أعلنه في وقت سابق اليوم بين 150 و200 نقطة أساس.

ويأتي ذلك أيضا داخل نطاق السعر الاسترشادي المبدئي في منطقة 165 نقطة أساس الذي أعلنه البنك أمس الثلاثاء.

وتراجع السعر بسبب الإقبال القوي من المستثمرين حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب ثلاثة مليارات دولار حسبما ذكر مرتبو العملية.

وقال مصرفيان من الخليج بعيدان عن الصفقة طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام إن ذلك أتاح للصفقة التسعير دون أي علاوة إصدار جديد عن السندات القائمة.

وأظهرت الوثيقة أن الصفقة التي حظيت بتصنيف ‭‭Baa1‬‬ من موديز و‭‭A+‬‬ من فيتش تحمل كوبون 3.25 في المئة وسعر إعادة طرح 99.963.

ويرتب بيع السندات بنك أوف أمريكا ميريل لينش وبي.ان.بي باريبا واتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد ومصرفيو الأنشطة الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني نفسه.

وهذه هي المرة الأولى منذ مارس أذار 2012 التي يقوم فيها بنك الإمارات دبي الوطني بإصدار سندات ممتازة غير مضمونة مقومة بالدولار.