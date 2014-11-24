مصادر: دبي فيستيفال سيتي تجمع قرضا عشريا بقيمة 3.9 مليار درهم

دبي 24 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مصدران مطلعان اليوم الاثنين إن شركة دبي فيستيفال سيتي التابعة لمجموعة الفطيم بصدد جمع قرض قيمته 3.9 مليار درهم (1.06 مليار دولار) من ست بنوك.

ودبي فيستيفال سيتي مشروع سكني وتجاري وفندقي على مساحة حوالي 1300 فدان يضم فرع شركة إيكيا بالإمارة. وقال مصدر مصرفي مقيم في دبي إن القرض سيستخدم لإعادة تمويل دين قائم إلى جانب عملية توسعة المشروع.

وقال المصدران بشرط عدم الكشف عن اسميهما إن القرض الذي يبلغ أجله عشر سنوات يقوم بترتيبه بنك اتش.اس.بي.سي وسينضم كل من البنك العربي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك الخليج الأول وبنك المشرق وبنك الاتحاد الوطني إلى الصفقة. (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)