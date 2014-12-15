المدير المالي: الدار العقارية تخفض الدين أكثر من الثلث خلال عامين

من مات سميث

دبي 15 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال المدير المالي لشركة الدار العقارية في أبوظبي اليوم الاثنين إن الشركة ستخفض ديونها بأكثر من الثلث خلال العامين القادمين لتواصل توجها حدا بشركات التصنيف الائتماني بالفعل إلى رفع تصنيف الشركة.

وبلغت ديون الشركة - التي تملك شركة مبادلة للتنمية التابعة لحكومة أبوظبي 34 بالمئة منها - 9.6 مليار درهم (2.6 مليار دولار) في 30 من سبتمبر أيلول انخفاضا من 13.8 مليار في نهاية عام 2013 ومن المنتظر أن تنخفض إلى ستة مليارات خلال العامين القادمين.

وقال المدير المالي جريج فيور لرويترز إن الانخفاض يعود إلى استخدام الدار بعض الأموال المستحقة لها من حكومة أبوظبي لسداد ديون. واندمجت الدار مع صروح العقارية التي تدعمها الدولة في يونيو حزيران 2013 وتعتبر الدار ثالث أكبر شركة للتطوير العقاري في الإمارة.

وحتى 30 من سبتمبر أيلول بلغت مستحقات الشركة - التي شيدت حلبة أبوظبي لسباقات فورمولا1 - لدى الحكومة 6.4 مليار درهم على مدى السنوات الثلاث القادمة. وليس لدى الشركة أي خطط حالية لإعادة تمويل قروض قائمة.

وقال فيور في مقابلة عبر الهاتف "لدينا برنامج قائم للمقبوضات من الحكومة التي اشترت أراضي وتدفع لنا تكاليف البنية التحتية التي أنشأناها نيابة عنها."

وأضاف "هذه الاتفاقات تتيح هذا التدفق الواضح والجدير بالثقة للغاية من السيولة من الحكومة والذي يوجه استراتيجيتنا القائمة على خفض مستوى الديون."

ورفعت ستاندرد آند بورز اليوم الاثنين تصنيفها الائتماني للدار إلى ‭‭"BBB-/A-3"‬‬ أو درجة الاستثمار بعدما اتخذت موديز إجراء مماثلا في نوفمبر تشرين الثاني.